Почти все тепловые сети в Подмосковье подготовили к зиме

В Подмосковье завершается подготовка к отопительному сезону 2024–2025 года, в регионе проверили уже более 93% тепловых сетей региона. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» обследовали более 9,9 тысячи километров сетей из 10,6 тысячи, в ходе гидравлических испытаний было выявлено 1,8 тысячи утечек. Все они уже были устранены. Наибольшее количество утечек выявили в Химках, Подольске, Балашихе, Солнечногорске и Сергиевом Посаде.

«Подготовка к зиме — один из ключевых приоритетов нашей работы. Мы активно проводим гидравлические испытания, выявляем и устраняем утечки. Это позволяет нам значительно снизить риск аварийных ситуаций в отопительный сезон и обеспечить бесперебойное снабжение теплом жителей Подмосковья», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.