Почти за год на комплексах «РТ-Инвест» в Подмосковье отсортировали 35 тысяч тонн пластика

С начала этого года 35 тысяч тонн пластика отобрали на комплексах по переработке отходов «РТ-Инвест» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что больше всего пластика было отобрано на КПО «Дон» в городском округе Кашира — 11 тысяч тонн. КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе отобрал — 10 тысяч тонн. На третьем месте по отбору пластика КПО «ЮГ» в Коломенском городском округе. Оттуда на переработку отправилось 8 тысяч тонн пластика. На сортировочных линиях КПО «Храброво» в Можайском округе отобрали 6 тысяч тонн.

Известно, что на всех четырех комплексах осенью заметно вырос объем отбираемого ПВД-пластика, что позволяет сделать вывод, что жители Подмосковья использовали полиэтиленовые пакеты и упаковочную пленку чаще.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «России 24» подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.