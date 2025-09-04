Подготовить батареи к отопительному сезону: в Минэнерго дали жителям Подмосковья несколько советов

В пресс-службе Министерства энергетики Московской области рассказали REGIONS, что в преддверии начала отопительного сезона жителям региона необходимо провести подготовительные работы в квартирах. В ведомстве проинформировали, на что стоит обратить внимание в первую очередь.

В ведомстве рассказали, что подготовительные работы жильцов станут залогом комфортной температуры в квартирах на протяжении всего отопительного сезона. Первое, на что стоит обратить внимание, — батареи и трубы. Важно, чтобы на приборах не было повреждений и протечек. Рекомендовано также для предотвращения теплопотерь проверить степень изношенности уплотнителей на окнах и дверях. При необходимости их важно заменить на новые.

Специалисты ведомства отметили, что размещение мебели также может отразиться на снижении температуры в квартире во время отопительного сезона. Крупные предметы перед радиаторами могут препятствовать распространению тепла по помещению. Как следствие, эффективность обогрева снизится. Кроме того, в помещении увеличивается риск пожара. Жителям Подмосковья при необходимости рекомендовано сделать перестановку.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Подмосковье может начаться с 1 октября.