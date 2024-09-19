Подмосковье восстановит свыше 11 тысяч «квадратов» административных зданий в Мариуполе
Фото: [пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик» активно восстанавливают разрушенные здания администраций в трех районах Мариуполя.
Общая площадь трех объектов превышает одиннадцать тысяч квадратных метров. Подмосковные специалисты устраняют конструктивные повреждения, выполняют капремонт внутренних помещений, производят замену систем электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции и водоснабжения. Работы планируют полностью завершить уже в следующем году.
Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, каждый этап работ проходит под строгим контролем экспертов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал найти эффективные решения для повышения качества работы региональных УК.