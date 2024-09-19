Подмосковье восстановит свыше 11 тысяч «квадратов» административных зданий в Мариуполе

ЖКХ
пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: [пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области]

Специалисты Фонда капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик» активно восстанавливают разрушенные здания администраций в трех районах Мариуполя.

Общая площадь трех объектов превышает одиннадцать тысяч квадратных метров. Подмосковные специалисты устраняют конструктивные повреждения, выполняют капремонт внутренних помещений, производят замену систем электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции и водоснабжения. Работы планируют полностью завершить уже в следующем году.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, каждый этап работ проходит под строгим контролем экспертов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал найти эффективные решения для повышения качества работы региональных УК.

Актуально
Подмосковье
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Фонд капитального ремонта Московской области