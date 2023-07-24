Подмосковные дачники активно пользуются сезонными маршрутками
Фото: [Минтранс МО]
Минтранс Московской области подвел предварительные итоги работы сезонных маршрутов.
Согласно статистике, на данный момент специальной услугой перевозчика «Альфа Грант» воспользовались более трех тысяч человек. Отзывы о работе автотранспорта — положительные. Маршруты курсируют с пятницы по воскресенье, когда многие граждане выезжают за город.
Ранее сообщалось, что подмосковные росгвардейцы за минувшую неделю обеспечили безопасность более 140 мероприятий.