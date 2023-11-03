Подмосковные дорожные службы перешли на зимнее содержание дорог

Дорожные службы Подмосковья перешли на зимнее содержание дорог, сообщили в Минтрансе региона. Сейчас в муниципалитетах к работе в непогоду готовы три с половиной тысячи единиц спецтехники.

Работа будет вестись в соответствии с четырьмя погодными сценариями, которые были разработаны в 2022 году. Это работа в условиях снегопада, после снегопада, при переходе через ноль градусов и при сухой погоде.

Также в регионе взяли на контроль свыше десяти «горячих» точек в ряде ЖК, где прошлой зимой были выявлены проблемы с работой общественного транспорта из-за осадков.

На зимний период в области заготовили около 1,7 миллиона тонн реагентов и организовали три сотни площадок для складирования снега.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил важность подготовки всех коммунальных служб к зиме.