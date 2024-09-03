Подмосковные энергетики обеспечили мощностью предприятие в Черноголовке

Специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечили мощностью предприятие в Черноголовке. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Так, специалистами была обеспечена мощность 150 кВт организации «Солнечный дом», которая занимается благоустройством участков земли. Она находится на территории села Ивановское.

Энергетики возвели трансформаторную подстанцию 6/0,4 кВ с трансформатором, мощность которого составляет 250 кВА. Также построили воздушную линию 6 кВ.

Ранее в министерстве рассказали, что по инвестпрограмме с начала этого года в регионе было возведено и модернизировано около 140 километров кабельных и воздушных ЛЭП.