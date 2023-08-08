В Подмосковье реализуется программа повышения надежности электроснабжения

Специалисты «Мособлэнерго» активно проводят обновление электрооборудования. С начала года работы выполнены на 234 подстанциях, ЛЭП и других объектах.

Больше всего ремонт и замена оборудования проводились в Раменском, Пушкинском и Одинцовском городских округах. При этом, прежде всего, учитывались заявки и жалобы потребителей. В рамках выполнения программы надежности общий процент достиг отметки 85, 2 процента. Эта программа в 2023 году охватила 26 округов региона, что на пять округов больше, чем годом ранее.

Как отмечает министр энергетики региона Александр Самарин, в этом году заменят 557 опор линий электропередачи, 81 км кабеля и неизолированных проводов, отремонтируют оборудование 35 подстанций, реконструируют 26 и построят 30 новых трансформаторных подстанций. Программа надежности реализуется третий год подряд. За это время качество электроснабжения повысилось в среднем на 20 процентов.

В Подмосковье создана база подготовки школьников для получения профессии лесовода.