Подмосковные энергетики с января заменили почти девять километров провода на ЛЭП

Специалисты АО «Мособлэнерго» с января текущего года заменили 8,6 километра провода и кабеля на линиях электропередачи. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

Работы проводились в рамках реализации программы по повышению надежности электроснабжения потребителей в десяти муниципалитетах региона. К примеру, в Павловском Посаде было заменено почти два километра провода на воздушной линии ВЛ-6 кВ.

Также в области с января 2024 года реконструировали более десяти с половиной километров воздушных и кабельных ЛЭП и пятнадцать трансформаторных подстанций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность проведения работ по обновлению и реконструкции электросетей в Истринском городском округе.