Подмосковные коммунальщики обновили автопарк

Электростальский, Лосино-Петровский и Ногинский водоканалы приняли в свои автопарки в общей сложности 12 новых автомобилей «ГАЗель».

Восемь фургонов и четыре бортовые машины нового поколения будут использоваться в мероприятиях, связанных с доставкой аварийно-восстановительных бригад с необходимым оборудованием и материалами. Автомобили также будут совершать патрулирование в муниципалитетах.

Пополнение автопарка стало возможным благодаря финансовой поддержке правительства Московской области. Ранее по программе технического перевооружения в филиалы поступили краны-манипуляторы, самосвалы и другая полезная спецтехника.

Ранее стало известно, что участники «Лидеров России» выполнили задание от губернатора Андрея Воробьева по внедрению ИИ для эффективной коммуникации с жителями региона, бизнесом и НКО.