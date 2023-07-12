Подмосковные специалисты восстанавливают Приморский парк в Мариуполе

В Мариуполе (ДНР) активно продолжаются восстановительные работы. Активное участие в них принимает коллектив Фонда капитального ремонта Московской области.

Программа очень насыщенная. В настоящее время подмосковные специалисты восстанавливают Приморский парк, обновляют спуск к набережной, смотровую площадку, благоустраивают территорию. Все работы ведутся в соответствии с графиками сдачи объектов.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пройдет патриотический фестиваль «Фронтовая собака».