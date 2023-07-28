Подмосковные специалисты восстанавливают школу в Мариуполе

ЖКХ

Фото: [Министерство ЖКХ МО]

В Мариуполе ускоренными темпами идет восстановление учебных заведений, поврежденных в ходе боев за освобождение города. Активное участие в этом принимают предприятия из системы Министерства ЖКХ Московской области.

Как отмечает глава ведомства Антон Велиховский, в центре Мариуполя идут работы на общеобразовательной школе. Прокладываются канализационные трубы, закачивается монтаж окон, электрических сетей и центрального отопления.

Контроль за ходом реконструкции осуществляют эксперты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Ранее сообщалось, что подмосковный пловец выиграл Кубок России.

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