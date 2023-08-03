В Мариуполе подмосковные строители начали обустраивать спуск к набережной

Специалисты подмосковного Фонда капитального ремонта продолжают восстанавливать Мариуполь. Начаты работы по обновлению лестничного спуска к набережной в Приморском парке.

Стоит задача сделать 260-метровый спуск более пологим и соответственно безопаснее. Здесь же будут созданы зоны отдыха, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, как отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, на Центральной аллее и Аллее детей войны близится к завершению укладка нового дорожного покрытия и установка бордюров. По плану идет и реконструкция памятника «Бронекатер».

Ранее сообщалось, что Русский Халк из Подмосковья готовится к побитию мировых рекордов.