Подмосковные строители продолжают восстанавливать дома в Мариуполе

Трехэтажное кирпичное здание в прошлом году во время боевых действий в городе получило прямое попадание снаряда, которое пришлось на кровлю. Были разрушены квартиры на третьем этаже и частично на втором.

Строители выполнили большой объем работ: починили кровлю, вставили новые окна, выполнили монтаж систем горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и водоотведения. Как отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, в настоящий момент завершается восстановление и усиление конструктивных элементов здания, подходят к концу работы по отделке мест общего пользования и монтажу отопительной системы.

Работы проводятся Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», а весь процесс контролируют специалисты ГБУ МО «УТНКР», в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что права последних двенадцати тысяч «обманутых» дольщиков восстановят до конца этого года.