Подмосковные строители продолжают восстанавливать школу в Мариуполе

Специалисты из Московской области капитально ремонтируют школу в Центральном районе Мариуполя (Донецкая Народная Республика).

В результате возгораний, попаданий снарядов в 2022 году трехэтажное кирпичное здание сильно пострадало. Ремонтники вставили новые окна, усилили конструкцию строения, приступили к замене инженерных коммуникаций, внутренней отделке помещений. Как отмечает министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, на завершающей стадии ремонт кровли и реставрация фасада.

Эксперты ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» с самого начала ремонтно-восстановительных работ контролируют каждый этап, весь процесс фиксируется на фото.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.