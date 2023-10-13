Подмосковные строители завершают восстановление дома в историческом центре Мариуполя

Специалисты «Единого заказчика» и подведомственной Министерству ЖКХ Московской области организации Фонда капитального ремонта к настоящему времени восстановили конструктивные элементы здания, заменили кровлю, окна и инженерные коммуникации. Идет восстановление исторического фасада.

Дом был построен в 1950-е годы в стиле социалистического классицизма. Всего в историческом центре Мариуполя «Единый заказчик» восстанавливает более 70 объектов жилого и социального назначения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».