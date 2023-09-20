Подмосковные строители завершили восстановительные работы в специализированной школе в Мариуполе
Фото: [УТНКР]
Подмосковные строители завершили ремонтно-восстановительные работы в специализированной школе в Орджоникидзевском районе Мариуполя, сообщила пресс-служба областного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
В здании образовательного учреждения восстановили конструктивные элементы и кровлю, заменили системы центрального отопления, а также горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, установили новые окна и двери. Сейчас подмосковные специалисты завершают пуско-наладочные работы.
Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, обновленную школу оснастят современным оборудованием.
Специалисты областного Фонда капитального ремонта вместе с ФАУ «РосКапСтрой» ежедневно выезжают на объекты в Мариуполе, чтобы контролировать ремонтно-восстановительные работы.
Фото: [УТНКР]
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за три года в регионе капитально отремонтируют почти пять тысяч домов.