Подмосковные УК в этом году выполнили около 2,5 тысячи работ по обслуживанию систем вентиляции МКД

Фото: [ пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

Управляющие компании (УК) Подмосковья с начала этого года выполнили порядка 2,5 тысячи работ по обслуживанию систем вентиляции многоквартирных домов, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Вентиляционная система позволяет поддерживать в МКД оптимальный микроклимат и удалять загрязненный воздух. Проверять исправность данной системы специалисты должны не менее трех раз в год.

Жильцы квартир, в свою очередь, должны следить за тем, чтобы вентиляционные решетки не были закрыты или заблокированы.

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