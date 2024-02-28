Подмосковные УК зимой выполнили около 60 задач по ремонту газопроводов

Этой зимой управляющие компании (УК) Подмосковья выполнили около шестидесяти задач по ремонту газопроводов, сообщила пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

Так, УК отработали тридцать задач по устранению коррозии газопроводов и двадцать семь — по устранению повреждений их крепления, уточнили в надзорном ведомстве.

Жителям Подмосковья напомнили, что о дефектах элементов газопровода нужно сразу же сообщать в аварийно-диспетчерскую службу УК или на региональный портал ЕДС, а при запахе газа — незамедлительно вызывать экстренные службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в текущем году в Подмосковье капитально отремонтируют свыше четырех тысяч многоквартирных домов.