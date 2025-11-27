Правительство утвердило график повышения тарифов ЖКХ на 2026 год

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, устанавливающее индексы изменения платы за коммунальные услуги для всех регионов страны в будущем году.

Согласно документу, традиционно повышение произойдет в два этапа: первое — с 1 января, второе — с 1 октября. Общероссийский средний индекс роста после январской корректировки составит 1,7%. Однако осеннее подорожание будет значительно варьироваться в зависимости от субъекта Федерации. Так, в Ставропольском крае тарифы вырастут на 22%, в Тамбовской области — на 17,5%, а в Москве и Санкт-Петербурге — на 15% и 14,6% соответственно.

Для Сахалинской области, включая Курильские острова, индекс роста с 1 октября 2026 года установлен на уровне 9%. Этот показатель является одним из самых низких на Дальнем Востоке. Соседние регионы столкнутся с более значительным увеличением: Якутия — 15%, Забайкальский край — 12%, Камчатский и Хабаровский края — 9,9%.

Также документом утверждены предельные отклонения для отдельных муниципалитетов. В Сахалинской области этот порог составит 2,1%, что является минимальным значением по стране наравне с несколькими другими регионами.

