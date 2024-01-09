«Прилагают максимум из возможных усилий»: Песков — о работе по восстановлению отопления в Подмосковье
Песков отметил оперативную работу по восстановлению отопления в Подмосковье
Фото: [kremlin.ru]
Все подмосковные службы оперативно включились в работу по восстановлению отопления в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все службы в Московской области работают в круглосуточном режиме, специалисты делают все возможное и прилагают максимум из возможных усилий.
«Действительно, в некоторых местах невозможно было ликвидировать последствия сразу. К сожалению, много неудобств, <…> мучений пришлось пережить людям, которые сидели в холоде, без электричества», — сказал он.
Песков выразил надежду, что в самое ближайшее время ситуация будет исправлена — электричество и тепло начнут поступать во все дома в полном объеме.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что жителям Климовска, где произошла серьезная авария на котельной, сделают перерасчет за отопление и электроэнергию.