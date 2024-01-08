Проблемы с отоплением в подмосковном Павловском Посаде устранят в ближайшее время

Отопление в деревнях Кузнецы, Тарасово, Носырево и Заозерье в городском округе Павловский Посад восстановят сегодня днем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства энергетики.

Известно, что электроснабжение в этих населенных пунктах пропало около 3 часов утра, а восстановлено было уже в 4 часа утра. Отключение электроэнергии было связано с проведением работ по устранению однофазного замыкания.

Ближайший прогноз на восстановление отопления в 14:41 по московскому времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что частная котельная в Климовске, на которой произошла авария, будет передана в ведение муниципалитета.