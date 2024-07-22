Проверка тепловых сетей продолжается в Московской области

Специалисты ГКУ МО «МОС АВС» продолжают проводить проверку тепловых сетей в Подмосковье, за неделю они протестировали более 69% имеющихся тепловых сетей. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С начала апреля специалисты проверили почти восемь тысяч километров сетей из 10,6 тысячи имеющихся (более 75%). По результатам проверок в 57 муниципалитетах было обнаружено 1,2 тысячи утечек. Они также выполнили более 2,7 тысячи выездов в муниципалитеты. Полностью проверить теплосети удалось в 16 округах.

«Мы продолжаем активно работать над улучшением состояния тепловых сетей в Подмосковье, чтобы обеспечить жителям качественное и надежное теплоснабжение», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.