Проверку хода подготовки коммунальной инфраструктуры к зиме провели в четырех военных городках Подмосковья

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы проверили ход проведения подготовки коммунальной инфраструктуры к работе в предстоящий осенне-зимний период 2024–2025 года в четырех военных городках региона. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что работы прошли в городских округах Сергиево-Посадский, Егорьевск, Ступино и Истре. Специалисты проверили ход подготовки котельных, сетей горячего-, холодного водоснабжения и водоотведения, оценили состояние жилого фонда, придомовой территории, работу по вывозу мусора и не только.

«Готовность населенных пунктов к зиме составляет от 1 до 40%. На основании результатов проверки составлены соответствующие акты, выданы рекомендации. Повторная проверка готовности военных пройдет в августе 2024 года», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.