Работу канализационно-насосной станции восстановили в Королеве

В Королеве восстановили работу канализационно-насосной станции и водоснабжение в жилых домах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Накануне в городе по причине технологического сбоя возникли нарушения в работе оборудования одной из канализационно-насосных станций. Чтобы провести ремонтные работы, потребовалось ограничить поступление стоков в канализационный коллектор. В связи с этим в ряде районов города ограничили подачу водоснабжения.

Для жителей были оперативно организованы десять точек набора воды. Кроме того, волонтеры адресно разносили маломобильным гражданам и женщинам с маленькими детьми. Управляющие организации проводили поквартирный обход жителей.

В пятницу работу канализационно-насосной станции восстановили. Сразу же после этого начался поэтапный запуск водоснабжения. Сейчас вода уже поступает в жилые дома.

Помимо этого, в Юбилейном проводятся работы по очистке и дезинфекции улиц, где наблюдалась течь сточных вод. Их завершат в течение ближайших дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие мероприятия по модернизации водоотведения проведут в регионе.