Работы по проверке тепловых сетей завершаются в Подмосковье в преддверии начала отопительного сезона

В рамках подготовки к отопительному сезону 2024 года в Подмосковье было протестировано 97% тепловых сетей, в регионе проверили более 10,1 тысячи километров сетей из 10,4 тысячи. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С начала гидравлических испытаний специалисты ГКУ МО «МОС АВС» провели более 3,4 тысячи выездов, чтобы принять участие в комиссиях по проверке и испытаниям тепловых сетей. В 46 муниципалитетах проверку уже завершили. Работы продолжаются в Солнечногорске (проверено 59%), Дубне (72%), Можайском округе (74%), Щелково (85%) и Пушкинском (87%).

«За минувшую неделю выявлено 283 технологических сбоя, из которых 105 касались горячего водоснабжения, 69 — холодного, и 108 — электроснабжения. В ответ на возникающие неполадки оперативные группы МОС АВС провели 73 выезда в муниципальные образования региона, устраняя сбои и проводя мероприятия по обеспечению безопасности», — добавил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.