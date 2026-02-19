Рязань готовится к удару стихии: объявлен план тотальной уборки снега

В администрации Рязани признали: претензии горожан к состоянию улиц достигли критической массы. Губернатор Павел Малков лично потребовал от чиновников прекратить отписки и заняться делом, после чего мэрия экстренно утвердила план тотальной зачистки города от снежных завалов и ледяных глыб. Как сообщил глава администрации Борис Ясинский, работа закипела моментально. Об этом сообщает издание 7info.

Техника вышла на улицы в усиленном режиме уже в ночь на 18 февраля. Снегоуборочные машины были замечены на Сережина горе, Зубковой и Тимуровцев, а вывоз снега организовали с Соколовской и Маяковского. Особое внимание уделили ключевым транспортным артериям: чистили участок от Советской Армии до Касимовского шоссе и прорабатывали маршруты в отдаленных микрорайонах — Борках и Мирном. К процессу бросили и муниципальные структуры, и частных подрядчиков.

Однако расслабляться коммунальщикам не даст сама природа. Синоптики вынесли суровый вердикт: 19 февраля Рязань накроет мощнейший снегопад. За сутки может высыпать больше 70% от месячной нормы осадков, а в паре с ураганным ветром это гарантирует жесткую метель и мгновенное образование сугробов там, где только что расчистили асфальт.

В городе уже введен режим повышенной готовности. Аварийные бригады ресурсников дежурят круглосуточно, а Дирекция благоустройства мониторит ситуацию в реальном времени. Как только стихия выдохнется, на улицы обрушится лавина техники для сплошной очистки проезжей части и тротуаров. После этого дороги обработают реагентами, и начнется следующий этап — массовый вывоз снежных масс, чтобы горожане не утонули в каше.

Борис Ясинский обратился к жителям с просьбой не испытывать судьбу: пешеходам стоит быть предельно внимательными на скользких тротуарах, а водителям — по возможности пересесть на автобусы. Личный транспорт в условиях метели может превратиться в обузу и заблокировать проезды для спецтехники.

Ранее сообщалось, что около 6 тыс. единиц спецтехники вывели на уборку снега в Подмосковье.