Рязань задействовала 200 машин для уборки снега и борьбы с сосульками

В Рязани в понедельник, 2 февраля, полным ходом шла масштабная операция по расчистке города после снегопадов. Глава городской администрации Борис Ясинский заявил, что на улицы выведено более двухсот единиц спецтехники. Об этом сообщает издание 7info.

К работам подключились не только муниципальная дирекция благоустройства, но и четыре подрядные организации, включая дорожные и строительные компании. Основные усилия сосредоточены на социально важных объектах: бригады вручную и с помощью машин очищают подходы к поликлиникам, школам, остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. На этих участках ежедневно трудятся от семидесяти до ста человек.

Помимо уборки улиц, в городе проводится инспекция крыш. Активизирована работа административно-технических инспекторов, которые на прошлой неделе выдали управляющим компаниям 110 предписаний на устранение сосулек и наледи. Это превентивная мера, направленная на предотвращение травм пешеходов и повреждений имущества.

Подводя итоги заседания, губернатор Павел Малков дал поручение по завершению зимнего сезона провести детальный разбор работы всех служб. Особое внимание будет уделено управляющим компаниям, чья деятельность в сложных погодных условиях признана неудовлетворительной. Это значит, что недобросовестных подрядчиков ждут не только выводы, но и конкретные административные решения.

