Россиянам раскрыли, чем грозит нарушение санитарных норм в квартире

Проблема антисанитарии в многоквартирных домах все чаще становится причиной конфликтов между соседями. Ярким примером стала ситуация на 5-й Кожуховской улице в Москве, где жильцы столкнулись с захламлением квартиры и содержанием девяти кошек в антисанитарных условиях. По словам адвоката Дмитрия Краснова, с правовой точки зрения, подобные действия являются прямым нарушением жилищного законодательства. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он пояснил, что собственники обязаны соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила пожарной безопасности, что закреплено в Жилищном кодексе РФ. Для борьбы с такими нарушениями соседи могут обратиться в жилищную инспекцию или к участковому, которые составят соответствующий акт. При захламлении общих проходов подключаются сотрудники МЧС, имеющие право наложить административный штраф от пяти до 15 тыс. рублей. Если же последствия в виде плесени или затопления затронули соседние квартиры, пострадавшие вправе требовать через суд возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда.

По мнению юриста, однако ключевой сложностью остается доступ в жилое помещение, поскольку проникновение возможно только с согласия собственника. Принудительные меры применяются исключительно в случаях, когда поведение человека представляет опасность для окружающих — тогда возможно обращение в психиатрическую службу. Но здесь возникает правовая дилемма: признание человека недееспособным или его госпитализация фактически лишают возможности взыскать с него причиненный ущерб.

Он резюмировал, что, хотя закон предоставляет определенные механизмы воздействия, их эффективность напрямую зависит от конкретных обстоятельств. Наиболее действенным подходом остается сочетание административного давления с попытками социального воздействия, поскольку подобные ситуации часто связаны с психическими расстройствами или тяжелыми жизненными обстоятельствами, требующими комплексного решения проблемы.

Ранее он пояснил отсутствие штрафов за нарушение правил и запретов в России.