В подмосковных Серебряных Прудах обновили покрытие на дорогах
Фото: [Минтранс МО]
Дорожные службы Минтранса Московской области отремонтировали свыше 26 км покрытия на четырех трассах в Серебряных Прудах.
По просьбам жителей приведены в порядок улицы Романова и 50 лет ВЛКСМ. Они расположены в центре города и связаны логистикой с основными местами отдыха и деятельности. Также по заявкам, присланным в «Добродел», сделан ремонт участков дорог, которые соединяют Серебряные Пруды и Зарайск.
Трассы становятся комфортнее и безопаснее. Работы, напомним, ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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