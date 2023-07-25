В подмосковных Серебряных Прудах обновили покрытие на дорогах

По просьбам жителей приведены в порядок улицы Романова и 50 лет ВЛКСМ. Они расположены в центре города и связаны логистикой с основными местами отдыха и деятельности. Также по заявкам, присланным в «Добродел», сделан ремонт участков дорог, которые соединяют Серебряные Пруды и Зарайск.

Трассы становятся комфортнее и безопаснее. Работы, напомним, ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сотрудница подмосковной Росгвардии провела патриотический урок в детском летнем лагере.