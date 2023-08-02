С начала лета на подмосковных водоемах устранено 800 нарушений
Фото: [ГУСТ МО]
Инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области строго следят за зонами отдыха у водоемов.
Главный критерий — чистота. С начала лета контролеры совершили более 1600 проверок. По их итогам отправлены предписания ответственным за содержание пляжей. Как отмечает Руководитель Главного областного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, почти все зафиксированные нарушения устранены в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что подмосковные лесничие проследили за порядком во время кросса.