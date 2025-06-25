Сенатор рассказал, как россиян будут мотивировать устанавливать счетчики на воду

Сенатор Олег Голов высказал мнение, что в случае принятия нового постановления Минстроя некоторым россиянам придется платить за воду в два раза больше, чем выходило ранее, сообщила «Газета.Ru».

Сенатор уточнил, что повышение затронет собственников, у которых не установлен счетчик.

«Если новое постановление Минстроя будет принято, тарифы на воду для тех, кто до сих пор не установил счетчики, вырастут почти в два раза — коэффициент увеличат с 1,5 до 3, что приведет к понятному увеличению платежей для таких квартир», — отметил Голов.

Спикер высказал мнение, что принятием нового постановления россиян намерены побудить ставить приборы учета. Не менее важно, чтобы абоненты своевременно проверяли правильность работы счетчиков и в установленный срок передавали актуальные показания. В таком случае потери воды будут снижены.

«Сохраняя тем самым водные ресурсы России и снижая общие расходы на коммунальные услуги», — уточнил сенатор.

По данным Голова, около 84% домовладений в РФ пользуются счетчиками воды, поэтому повышение не затронет большую часть граждан. Сенатор отметил, что в некоторых домах и квартирах нет технической возможности установить специализированные приборы учета. В таком случае собственнику предстоит пригласить специалистов и составить акт. На основании документа его могут освободить от оплаты по повышенному коэффициенту.

Сенатор предупредил, что владельцам счетчиков также могут посчитать услугу по повышенному тарифу, если он на протяжении трех месяцев не передавал данные. В таком случае управляющая организация также обязана проверить работу счетчика.

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