Сергей Джеглав проверил работу котельных в поселке Свердловский
Фото: [Валерия Тингаева]
Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил работу котельных в поселке Свердловский. Так, в микрорайоне Лукино-Варино котельная работает в штатном режиме, нареканий со стороны жителей нет. А вот на котельной по улице Заводской жители сообщали о низкой температуре в квартирах, сейчас здесь запустили второй котел в работу.
«В течение нескольких дней поступали жалобы на недостаточное отопление в квартирах жителей на Заводской улице в Свердловском. В данный момент на котельной работают два котла, на выходе выдает температуру 72 градуса. Работа котельной налажена, в преддверии морозов мощность увеличена», — отметил глава муниципалитета Сергей Джеглав.
После проверки котельной глава встретился с жителями дома № 17 на Заводской улице. Он рассказал, что в этом году на участке теплотрассы по улице Заводской проведут капитальный ремонт в рамках госпрограммы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность модернизации коммунальной инфраструктуры.