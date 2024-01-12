Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил работу котельных в поселке Свердловский. Так, в микрорайоне Лукино-Варино котельная работает в штатном режиме, нареканий со стороны жителей нет. А вот на котельной по улице Заводской жители сообщали о низкой температуре в квартирах, сейчас здесь запустили второй котел в работу.