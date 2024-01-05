Система отопления в Люберцах прошла проверку морозами, аварийных ситуаций в округе не было

Система отопления в Люберцах прошла проверку морозами. Об этом сообщили в управлении ЖКХ администрации муниципалитета, передает РИАМО .

Температура в округе опускалась до минус тридцати градусов. Аварийных ситуаций, которые повлекли бы полную остановку подачи теплоносителей, в округе не было, но были зафиксированы отдельные сбои, рассказал замглавы Люберец Константин Карпов.

Он отметил, что все новогодние праздники в муниципалитете дежурят аварийные бригады и руководители ресурсоснабжающих организаций. Поступающая от местных жителей информация о проблемах сразу же передается ответственным лицам и находится на контроле в муниципальном управлении ЖКХ.

В первые дни января жалобы на недогрев поступали от жителей ЖК «Томилино Парк». Было оперативно проведено комиссионное обследование отопительной системы. Выяснилось, что котельная, обслуживающая ЖК, работала стабильно, однако ее автоматика не позволяла поднять температуру в системе отопления. Сейчас специалисты занимаются наладкой данной системы.

«Проводить настройку в этот период, когда за окном минус двадцать градусов, очень сложно, потому что всегда есть риск оставить без тепла весь жилищный комплекс. Специалисты работают очень осторожно», — пояснил Карпов.

Ранее сообщалось, что в Лобне решили проблемы с отоплением на улицах Чехова и Жирохова.