В Лобне решили проблемы с отоплением на улицах Жирохова и Чехова

В Лобне решили проблемы с отоплением многоквартирных домов на улице Чехова и Жирохова. Об этом сообщил глава городского округа Игорь Демешко.

Он пояснил, что в доме под номером 2 на улице Жирохова произошел скачок напряжения в котельной, сгорели два насоса, а на улице Чехова в четвертом доме были перебои с подачей отопления и горячей воды из-за скачка электроэнергии. В котельной ЦТП-13 встали насосы. Систему уже перезапустили.

На месте работают специалисты. Во всех квартирах станет тепло уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией в Лобне глава муниципалитета созвал экстренный штаб, куда вошли представители управляющих компаний и коммунальных служб.