Снегопад оставил без электричества почти 50 тыс. жителей Смоленской области

Сильный снегопад стал причиной массового отключения электричества в Смоленской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что свет исчез из жилых домов почти 50 тыс. жителей региона из-за поваленных деревьев и впоследствии обрывов проводов. В течение суток энергетики подключили более половины пострадавших от непогоды абонентов.

Отмечается, что также в Смоленской области больницы и прочие социально значимые объекты обеспечены электроэнергией благодаря резервным источникам питания. Также организованы обходы домов для помощи пожилым людям в тех местах, где электричество еще не восстановлено.

Ранее сообщалось, что энергетики устраняют последствия непогоды в Московской области.