Снегопады оставили без света тысячи жителей Рязанской области

Обильные снегопады, обрушившиеся на Рязанскую область, привели к масштабным проблемам в энергосетях. За неделю стихия стала причиной 191 аварийного отключения электричества, о чем на правительственном совещании заявил министр ТЭК и ЖКХ региона Артем Уворвихвост. Об этом сообщает издание 7info.

Основной удар пришелся на северо-восток области. В Клепиковском и Касимовском районах зафиксировано от 65% до 35% всех повреждений линий электропередачи соответственно. Тяжелый мокрый снег и налипание на провода стали главными виновниками обрывов, не выдержали веса снега и падающие на линии деревья.

Последствия ощутили на себе тысячи жителей. На момент отчета оставались обесточенными пять линий, что затронуло около тысячи человек. Еще одна линия в Солотче была повреждена упавшим деревом. Чтобы минимизировать неудобства для населения, три населенных пункта в наиболее пострадавшем Клепиковском районе оперативно перевели на резервное питание.

Для скорейшего восстановления подачи энергии к работам, помимо местных сил, были привлечены бригады энергетиков из соседних регионов. Все ремонтные работы планируется завершить в максимально сжатые сроки, чтобы вернуть свет в каждый дом и стабильность в работу всех систем жизнеобеспечения области.

