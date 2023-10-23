Число обращений жителей Подмосковья в ЦУР по вопросам ЖКХ снизилось на 12 процентов

Госжилинспекция Подмосковья за неделю обработала в ЦУР 16,7 тысячи заявок от жителей региона, более 12,9 тысячи из них перешли в категорию закрытых, сообщила глава надзорного ведомства Ольга Федина. Ее слова приводит пресс-служба ГЖИ.

Она отметила, что число обращений уменьшилось на двенадцать процентов в сравнении с позапрошлой неделей. Наибольшие темпы снижения продемонстрировали Черноголовка, Электросталь, Раменский, Домодедово и Лыткарино.

Так, в минувшие семь дней чаще всего жители Московской области просили обеспечить функционирование системы отопления в квартирах и домах в соответствии с нормативными требованиями. В общей сложности поступило почти восемь тысяч таких заявок: 4,6 тысячи — относительно отопления в квартирах, 3,3 тысячи — в домах.

Число заявок относительно обеспечения функционирования системы отопления в квартирах снизилось в двадцати четырех округах, в том числе в Домодедово, Раменском и Можайске. Кроме того, на тридцать два процента стало меньше обращений по поводу функционирования системы отопления в домах. Из трех муниципалитетов не поступало таких заявок.

В двадцати муниципальных образованиях снизилось число обращений относительно уборки подъездов. Ни одной жалобы по этому поводу не поступило из одиннадцати округов, в том числе Клина, Лосино-Петровского, Можайска, Серебряных Прудов и Шаховской.

Ольга Федина также добавила, что вопросы отопления сейчас находятся на особом контроле. Они ежедневно детально прорабатываются совместно с муниципальными ЦУРами и органами местного самоуправления.

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