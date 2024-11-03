Сотрудники Щелковского водоканала призвали жителей не бросать вещи в унитаз
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Сотрудники Щелковского водоканала обратились к жителям с просьбой не бросать в унитаз вещи.
Видеообращение уставших от засоров в трубах рабочих опубликовано в телеграм-канале «Москва Live».
В ролике работник водоканал буквально умоляет жителей не спускать в унитаз вещи, которые нельзя утилизировать таким образом.
Рабочий рассказал, что в трубах часто находят полотенца, синтетические салфетки и даже нижнее белье.
Бывает, что трубопровод забивается обычными тряпками. Все это слипается, в результате образуется масса весом 400-600 килограммов.
Справиться с таким засором вручную невозможно, для этого нужны большие мощности.
На кадрах видео рабочие устраняют тряпичный засор в насосе очистных сооружений в поселке Большие Жеребцы.
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