В подмосковных лесах ведется активная борьба с борщевиком Сосновского

В Московской области продолжается третий этап борьбы с ядовитым сорняком. В настоящий момент скошено почти половина борщевика от планового показателя.

Как отмечает курирующий Комлесхоз зампред областного правительства Георгий Филимонов, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах работы выполнены полностью. Больше всего борщевика скошено в Подольском (80,62 га), Истринском (84,44 га) и Звенигородском (41,39 га) лесничествах.

Напомним, на землях лесного фонда используется механический метод — скашивание. Он не позволяет растениям сбрасывать семена и расти на новых площадях.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье активно выявляется незаконная деятельность гостиничного сервиса.