Специалисты «Мособлэнерго» с начала года построили свыше 200 километров ЛЭП
Фото: [Мособлэнерго]
В Подмосковье с начала этого года в рамках инвестпрограммы построили 203,9 километра кабельных и воздушных линий электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства энергетики.
По данным ведомства, наибольшие объемы работ выполнены в Раменском, Красногорске и Богородском округе. Уточняется, что работы проводились силами специалистов «Мособлэнерго» и подрядными организациями, привлекаемыми на конкурсной основе.
Также с начала текущего года специалисты компании «Мособлэнерго» построили в Московской области сто двенадцать трансформаторных и распределительных подстанций.
В Минэнерго Подмосковья добавили, что работы по инвестиционной программе завершатся в конце года. Как отметил глава ведомства Александр Самарин, главная цель данной программы — улучшение качества обслуживания потребителей в Московской области.
«Благодаря строительству новых сетей и подстанций повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей», — подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил модернизированную котельную в поселке Майдарово.