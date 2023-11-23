Специалисты «Мособлэнерго» с начала года построили свыше 200 километров ЛЭП

В Подмосковье с начала этого года в рамках инвестпрограммы построили 203,9 километра кабельных и воздушных линий электропередачи. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства энергетики.

По данным ведомства, наибольшие объемы работ выполнены в Раменском, Красногорске и Богородском округе. Уточняется, что работы проводились силами специалистов «Мособлэнерго» и подрядными организациями, привлекаемыми на конкурсной основе.

Также с начала текущего года специалисты компании «Мособлэнерго» построили в Московской области сто двенадцать трансформаторных и распределительных подстанций.

В Минэнерго Подмосковья добавили, что работы по инвестиционной программе завершатся в конце года. Как отметил глава ведомства Александр Самарин, главная цель данной программы — улучшение качества обслуживания потребителей в Московской области.

«Благодаря строительству новых сетей и подстанций повышается надежность работы всего электросетевого комплекса региона, а также создаются условия для технологического присоединения новых потребителей», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил модернизированную котельную в поселке Майдарово.