Специалисты устранили утечку на теплосетях на Октябрьском проспекте в Люберцах

Аварийная бригада устранила утечку на теплосетях на Октябрьском проспекте в Люберцах. Тепло начнет поступать в дома уже через несколько часов, сообщило РИАМО .

Из-за прорыва трубопровода без отопления и горячего водоснабжения остались несколько домов на улицах Кирова, Парковая и Новая, а также на Октябрьском проспекте. Как пояснил замглавы муниципалитета Константин Карпов, произошел прорыв магистральной трубы, которая идет от котельной к центральным тепловым пунктам МКД.

Отмечается, что небольшая утечка была обнаружена еще на новогодних праздниках. Дома не отключали от тепла из-за аномально низких температур. Все это время котельная работала на подпитке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.