Сроки зимней уборки тротуаров сократят в Подмосковье
Фото: [Дмитрйий Белицкий / Подмосковье сегодня]
В прошлом году в зимний период 23% жалоб жителей Подмосковья касались неудовлетворительной уборки тротуаров. Чтобы изменить ситуацию, в 2023-м регион закупит 60 пескоразбрасывателей, благодаря которым сроки уборки тротуаров планируется существенно сократить. Об этом во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Андрею Воробьеву доложил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
«Мы учли опыт прошлой зимы и в этом году мы поставим 60 прицепных пескоразбрасывателей для Мосавтодора. Получив эти прицепы, мы ускорим обработку тротуаров с 36 до 24 часов (с момента обращения – прим. ред.) и существенно снизим количество жалоб», - подчеркнул министр.
Он напомнил, что сегодня на балансе региона находится 2 863 км тротуаров, из которых 650 км построили за последние пять лет.
Ранее губернатор области Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог в осенне-зимний период.