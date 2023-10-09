Сроки зимней уборки тротуаров сократят в Подмосковье

В прошлом году в зимний период 23% жалоб жителей Подмосковья касались неудовлетворительной уборки тротуаров. Чтобы изменить ситуацию, в 2023-м регион закупит 60 пескоразбрасывателей, благодаря которым сроки уборки тротуаров планируется существенно сократить. Об этом во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатору Андрею Воробьеву доложил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.