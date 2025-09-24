Стал известен лучший благоустроенный муниципальный округ Рязанской области

В Рязанской области определили лидеров по качеству городской среды по итогам регионального конкурса благоустройства. Как сообщил губернатор Павел Малков, жюри оценивало комплексное развитие территорий — от состояния дорог и коммунальных сетей до озеленения и создания комфортных общественных пространств. Об этом сообщает издание 7info.

В числе победителей оказались Касимовский и Михайловский округа, признанные лучшими среди муниципальных образований. В отдельных номинациях отличились город Скопин, Александро-Невское городское поселение, а также сельские поселения — Истьинское, Кузьминское и Алексеевское. Все они получат финансовые премии, которые будут направлены на реализацию новых проектов по улучшению инфраструктуры.

Губернатор подчеркнул, что позитивные изменения в облике населенных пунктов стали возможны благодаря слаженной работе местных администраций и активному участию жителей. Для поощрения этой динамики принято решение расширить список конкурсных категорий.

Таким образом, в будущем больше городов и поселков смогут продемонстрировать свои достижения, что усилит позитивную конкуренцию между территориями и будет мотивировать на дальнейшее повышение качества жизни в регионе.

