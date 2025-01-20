Стало известно о причинах роста тарифов ЖКУ в январе

Причинами увеличения тарифов на ЖКУ в январе 2025 года стали, среди прочего, особенности расчетных периодов, сообщил общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью порталу NEWS.ru.

Он пояснил, что в декабре показания с приборов учета зачастую снимаются раньше обычного срока. Это приводит к тому, что в платежке за январь отражается более продолжительный период, охватывающий конец декабря и большую часть января. В итоге оплачиваемый период может составлять до 40–45 дней, что неизбежно ведет к росту суммы к оплате.

К повышению платежей также способствуют региональные индексации. В некоторых регионах России с начала года увеличились тарифы на капитальный ремонт и содержание жилых помещений, добавил Бондарь. Например, в Москве с января плата за капитальный ремонт выросла на 15%, что отразилось на итогах начислений.

Кроме того, январский рост может быть связан с пересчетом за предыдущие месяцы. Если приборы учета временно не функционировали или данные не были переданы, расчеты производятся по среднемесячным показаниям, что может привести к значительным искажениям при резких колебаниях температуры.

Ранее сообщалось, что тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье в ближайшие полгода не изменятся.