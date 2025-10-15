Строительство подъездной дороги к новому образовательному комплексу продолжается в Котельниках

В Котельниках продолжается строительство подъездной дороги, которая соединит новый воспитательно-образовательный комплекс с городской транспортной сетью.

Возведение двухполосной транспортной артерии в микрорайоне Опытное поле осуществляется по графику. На подготовительной стадии были выполнены ключевые операции по перекладке инженерных сетей и обустройству ливневого стока.

В настоящий момент строители перешли к основному циклу работ, который включает формирование дорожного полотна и установку водопропускного сооружения. Проектный срок ввода трассы в эксплуатацию — III квартал 2026 года.

После завершения строительства будет проведено комплексное благоустройство прилегающей территории с организацией пешеходных зон и мест для парковки транспорта.

Развитие дорожной инфраструктуры напрямую связано со строительством крупного образовательного кластера, включающего школу на 2100 учащихся и детский сад на 350 детей, запланированного к открытию в том же 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Котельниках в рамках капремонта обновляют дорогу «Промзона Силикат».