Светлана Аипова обсудила результаты уборки после снегопадов с главами городских округов Подмосковья

Общеобластной еженедельный штаб по содержанию территорий провела руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова. Особое внимание во время встречи уделили результатам уборки на территории муниципалитетов после снегопадов.

Руководитель ведомства Светлана Аипова отметила, что уборка до сих пор продолжается, однако первые итоги — неутешительные. Процент выполнения плана на территориях выглядит следующим образом: Черноголовка — 8%, Сергиево-Посадский — 13%, Воскресенск — 16%, Зарайск — 21%, Котельники — 21%, Жуковский — 22%, Бронницы — 24%, Дзержинский — 26%, Коломна — 30%.

Однако в регионе есть и те округа, которые стоит отметить по итогам работы: Молодежный, Серебряные Пруды, Красногорск, Балашиха, Одинцовский, Звездный Городок, Реутов, Шатура, Пущино. Аипова добавила, что уборка — это не строительство ракет, в котором сложно разобраться. Системный подход является главным залогом успеха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав округов за поддержку военнослужащих.