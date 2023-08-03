Свыше 120 километров ЛЭП построили специалисты «Мособлэнерго» в Подмосковье с начала года
Фото: [«Мособлэнерго»]
Специалисты «Мособлэнерго» за первые шесть месяцев текущего года построили 123,7 километра кабельных и воздушных линий электропередачи.
Работы прошли в рамках инвестиционной программы, реализуемой в Подмосковье каждым филиалом компании. Наибольшие объемы выполнены в Раменском, Ногинске и Красногорске, сообщила пресс-служба областного министерства энергетики.
Как подчеркнул глава ведомства Александр Самарин, основная цель инвестиционной программы «Мособлэнерго» — улучшение качества обслуживания потребителей в Московской области и повышение надежности всего электросетевого комплекса региона.
Всего в текущем году в рамках данной программы специалисты «Мособлэнерго» планируют построить на территории региона 358 километров воздушных и кабельных ЛЭП.
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