Свыше 120 километров ЛЭП построили специалисты «Мособлэнерго» в Подмосковье с начала года

Специалисты «Мособлэнерго» за первые шесть месяцев текущего года построили 123,7 километра кабельных и воздушных линий электропередачи.

Работы прошли в рамках инвестиционной программы, реализуемой в Подмосковье каждым филиалом компании. Наибольшие объемы выполнены в Раменском, Ногинске и Красногорске, сообщила пресс-служба областного министерства энергетики.

Как подчеркнул глава ведомства Александр Самарин, основная цель инвестиционной программы «Мособлэнерго» — улучшение качества обслуживания потребителей в Московской области и повышение надежности всего электросетевого комплекса региона.

Всего в текущем году в рамках данной программы специалисты «Мособлэнерго» планируют построить на территории региона 358 километров воздушных и кабельных ЛЭП.

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