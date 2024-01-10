Свыше 14 тысяч потребителей подключили к сетям «Мособлэнерго» за год

В 2023 году специалисты «Мособлэнерго» подключили к электросетям свыше четырнадцати тысяч потребителей в Московской области, сообщила пресс-служба регионального министерства энергетики.

Наибольшее число подключений выполнено в Раменском, Сергиевом Посаде, Одинцово и Павловском Посаде, уточнили в ведомстве.

Особое внимание «Мособлэнерго» уделает подключению социально значимых объектов, подчеркнул министр энергетики Подмосковья Александр Самарин. В течение года компания подключила к своим сетям тридцать шесть школ и десять дошкольных учреждений, а также обеспечила электроснабжение двенадцати котельных.

Кроме того, к сетям «Мособлэнерго» были подключены двадцать учреждений здравоохранения, а также ряд значимых объектов сферы культуры и спорта, в том числе реконструированный Егорьевский историко-художественный музей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ситуации с котельной в Климовске.