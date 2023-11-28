Свыше 17 тысяч специалистов устраняют последствия снегопада в Подмосковье

В Московской области продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада. Этим утром во дворы и на общественные территории вновь вышли семнадцать тысяч специалистов комплексной уборки, а также более 1,2 тысячи единиц техники.

Как подчеркнула руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова, слова которой приводит пресс-служба ГУСТ, сегодня усиленный упор делается на обработку дорог и тротуаров противогололедными материалами. За качеством уборки и ее своевременностью следит инспекторский состав ведомства.

«Во многих округах был переход через ноль несколько раз за сутки. <…> Проводить обработку необходимо не только после уборки снега, но и до осадков: превентивные меры помогают избежать травм», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что снегопад, который прошел в Московской области, стал самым мощным за последние сорок лет.